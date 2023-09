L’ex attaccante dell’Inter Diego Milito, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti trattati da El Principe anche la separazione di Lukaku dalla società nerazzurra. Queste le sue parole:

L’ha sorpresa la questione Lukaku?

“Sì, molto. Mi ha deluso la modalità, la maniera con cui il giocatore ha fatto la sua scelta. L’Inter puntava ancora su di lui, lui in nerazzurro aveva fatto benissimo: è stato trattato bene da tutti, anche i tifosi l’avevano riaccolto dopo il ritorno dal Chelsea… ecco, per questo ci sono rimasto male. Per fortuna è arrivato Thuram…”.

Ecco, appunto. Le piace il francese?

“Mi ha fatto una buonissima impressione. Ha grandi potenzialità, si intuiscono vedendolo muoversi. E con Lautaro si nota un grande feeling: Lauti è eccezionale anche in questo, fa giocare bene chi gli è vicino”.