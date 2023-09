L’Olimpico ancora una volta sarà sold out in vista della sfida tra Roma ed Empoli. A comunicarlo è il sito ufficiale del club giallorosso. I tifosi romanisti seppur il pessimo avvio della compagine guidata da José Mourinho non si sono fatti scoraggiare e hanno risposto ancora una volta presente. Sicuramente l’inizio della coppia Lukaku-Dybala è un evento che pochi avranno voluto perdersi, anche perché una vittoria con i due fenomeni in campo è anche più probabile, oltre che dovuta.

Sul comunicato inoltre vengono riportate alcune informazioni utili come l’apertura dei cancelli alle 18:15. Inoltre fino alle 16:00 di domani c’è la possibilità di acquistare i pass parcheggi.