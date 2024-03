Corriere della Sera (M. Perrone) – La Roma non gioca in Champions da 5 anni: l’ultima volta De Rossi era in campo, quel 4-2 al Liverpool del 2 maggio 2018 non bastò per andare in finale dopo il 5-2 subìto ad Anfield. È un record negativo da quando l’Italia qualifica 4 squadre, perché i giallorossi non erano mai rimasti fuori per più di 3 stagioni di fila.

Il calendario della Roma è il peggiore: dovrà affrontare 5 avversarie tra le prime 9, e negli scontri diretti è ultimissima (in 11 partite ha battuto solo il Napoli). All’andata ha pareggiato 1-1 contro l’Atalanta e perso 2-0 a Bologna, per limitarsi alle partite di questa sfida a 3 in cui Thiago Motta ha già battuto 2 volte Gasperini. Per tornare in Champions, stavolta da allenatore, De Rossi dovrà continuare a correre. Come del resto ha fatto finora, con una media di 2,44 punti a partita.