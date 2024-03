Lukaku pronto a giocare in Inghilterra

Corriere dello Sport (R. Maida) – Si è gestito in Irlanda, assistendo dalla panchina all’amichevole che il Belgio ha pareggiato senza reti. In questo modo ha rassicurato anche la Roma, che aveva seguito con apprensione i suoi giorni lontano da Trigoria dopo la notizia di un affaticamento all’adduttore riportata dai media belgi. Ora però Romelu Lukaku si sente molto meglio e domani sera giocherà almeno uno spezzone di partita a Wembley contro l’Inghilterra. Si è confrontato con il ct, Domenico Tedesco, che ha preferito tenerlo a riposo a Dublino ma ha voglia di rilanciarlo in questo test di prestigio che procede l’Europeo.