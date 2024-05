La Roma sembrerebbe interessata a Gaetano Castrovilli. A riportarlo è Il Corriere Fiorentino, che afferma come il centrocampista non rinnoverà il contratto con la Fiorentina a causa dei troppi, e gravi, problemi fisici accusati in queste ultime stagioni. I giallorossi non sono gli unici ad essersi informati sul campione d’Europa; infatti ci sarebbe anche la Lazio che lo sta valutando come sostituto di Luis Alberto.

Prendere Castrovilli rappresenterebbe una grande scommessa visti i gravi probelmi fisici da cui è appena tornato.