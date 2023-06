Intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, il Presidente della Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato delle squadre italiane e della stagione ormai al termine. Ecco le sue dichiarazioni: “Dal punto di vista sportivo è stato molto bello, il Napoli è la quarta squadra diversa ad aver vinto lo scudetto in quattro anni, ma anche la quarta in oltre 20. Un risultato molto importante per aumentare la competitività del campionato. Poi abbiamo introdotto lo spareggio, sparito negli ultimi anni e neanche a farlo apposta abbiamo lo spareggio salvezza tra Spezia e Verona, che mancava dalla stagione 2004-05”.

Sulla finale di Europa League?

“La Roma è stata sfortunata con i calci di rigore, però abbiamo raggiunto tre finali europee, non succedeva dal 1990″.