Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – L’ultima partita della stagione si è chiusa con la festa all’Olimpico, con i giro di campo dei giocatori, con l’abbraccio di Mourinho alla sua gente. Ma anche con un verdetto pesante relativo a Tammy Abraham uscito dal campo in barella e in lacrime: nella notte la diagnosi parla di trauma distorsivo con lesione del legamento crociato anteriore. Il suo ginocchio sinistro ha fatto una brutta torsione dopo quello scatto per recuperare palla su Ampadu: lo staff medico della Roma è intervenuto immediatamente per le grida di dolore del centravanti entrato appena sedici minuti prima ed è stato accompagnato immediatamente nella clinica Villa Stuart per gli accertamenti. I timori sono stati purtroppo confermati.

Uteriori accertamenti saranno svolti nelle prossime ore, per valutare come procedere. Certo la cosa ha rovinato inevitabilmente anche la vittoria contro lo Spezia che ha portato alla qualificazione alla prossima Europa League. Una stagione non all’altezza delle aspettative per Abraham che ha realizzato solamente nove gol in 54 presenze, anche per questo Tammy è uno dei giocatori che davanti a una buona offerta (Everton interessato) potrebbe (avrebbe potuto a questo punto) lasciare la Roma.