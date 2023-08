Il Corriere dello Sport (C. Zucchelli) – La Roma è pronta a ripartire con il solito bagno d’amore dei tifosi. La stagione si aprirà con il (probabile) trentacinquesimo sold out dell’era Mourinho, grazie alla permanenza dello Special One e il ritorno di una tifoseria compatta e che appoggia non solo il tecnico ma anche la squadra. Morale: 40mila abbonamenti venduti nel mese di giugno. Non solo. Nonostante un mercato fin qui non esaltante, l’Olimpico contro la Salernitana sarà tutto pieno e pronto a spingere la squadra verso la prima vittoria stagionale. Dopo i tanti apprezzamenti dei tifosi per la politica della Roma sui prezzi dei biglietti, è nata negli ultimi giorni una polemica – neanche troppo velata – per l’aumento del costo dei tagliandi nella vendita libera. Una decisione non gradita ai romanisti, complice anche lo stallo fin qui sul mercato. I numeri però diranno se la scelta è stata giusta o sbagliata. Perché anche ieri sul sito del club si registravano code per l’acquisto del biglietto contro il Milan. Se sarà sold out lo scopriremo tra qualche giorno, intanto i tifosi sperano che il club possa ritornare sui propri passi, soprattutto in un periodo storico caratterizzato da grandi difficoltà economiche.