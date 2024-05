Tuttosport (D.M.) – Daniele De Rossi si prenderà qualche altra ora di tempo per sciogliere gli ultimi dubbi. Infortuni post Europa non ce ne sono, ma qualche problemino e un po’ di stanchezza sì. Ecco allora che la difesa è pronta a cambiare almeno tre, se non addirittura tutti, calciatori che hanno giocato col Leverkusen.

Per questo dentro Celik e Angelino sulle fasce e Ndicka per Smalling. Mancini stringerà i denti, così come Pellegrini in mezzo al campo. Davanti ancora Dybala perché “finché sta in piedi, per me gioca”, ha sottolineato ieri De Rossi. Il modulo, poi, sarà lo stesso di sempre: il 4-3-3 che ha rivitalizzato la Roma sotto la cura DDR.