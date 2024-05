Corriere dello Sport (R. Maida) – De Rossi ha chiamato a raccolta i romanisti, il suo popolo, che già erano stati sensazionali nella serata amara contro il Bayer Leverkusen, anche nell’assorbire la dura sconfitta e la probabile eliminazione dall’Europa League. Ma quando si tratta della Roma e dell’Olimpico non c’è neanche bisogno di appelli: il sold out è sempre garantito.

Figurarsi se poteva mancare per una partita contro la Juventus che si può rivelare decisiva per la volata Champions: e allora, contando i circa 5.000 juventini, sono previste circa 64 mila presenze allo stadio. Una carica in più per la squadra, che non può perdere ancora terreno se vuole ambire al salotto dei grandi.

La società aprirà i cancelli alle 18.15 e raccomanda ai tifosi di presentarsi allo stadio con un po’ di anticipo per evitare disagi al controlli di sicurezza. E annuncia che durante l’intervallo della partita verranno premiate le giocatrici della Roma campionesse d’Italia. Intanto i tifosi si mobilitano anche per Leverkusen: in tanti partiranno già mercoledì, volando su Düsseldorf o Colonia. Alla BayArena ci saranno 1.500 romanisti.