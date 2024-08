In vista della trasferta di Cagliari, il Club invita i propri sostenitori a non partire alla volta del capoluogo sardo se sprovvisti di biglietto per la partita. Cagliari-Roma , valevole per la prima giornata di Serie A, è in programma alla Unipol Domus domenica 18 agosto alle 20.45. È possibile raggiungere l’impianto con mezzi propri o pubblici, partendo dall’aeroporto o dal porto di Cagliari .