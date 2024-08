A due giorni dall’esordio della Roma a Cagliari continuano i movimenti in uscita per sfoltire la rosa dai giocatori considerati “esuberi” per il progetto giallorosso. È il turno di Marash Kumbulla, che secondo quanto riportato da Fabrizio Romano lascerà la Capitale con effetto immediato. Il club giallorosso ha sistemato oggi gli ultimi dettagli con l’Espanyol. Il difensore si unirà al club spagnolo in prestito.

Il classe 2000 sosterrà domani sabato 17 agosto, le visite mediche da nuovo giocatore dell’Espanyol, a riportarlo è Gianluca Di Marzio.