Non arrivano buone notizie per il Bologna, che in questi minuti sta affrontando il Monza nella 32esima giornata di Serie A. Al 62′ infatti il centrocampista rossoblù Ferguson ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio al ginocchio. Le sue condizioni saranno quindi da valutare in vista della gara di lunedì prossimo contro la Roma.