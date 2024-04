È da poco terminata per 0-0 la sfida tra Bologna e Monza allo Stadio Renato Dall’Ara. La gara, valida per la 32esima giornata di Serie A è terminata a reti bianche. Secondo pareggio consecutivo per gli uomini di Motta che vanno quindi a 59 punti, a -4 dalla Juve, che nel pomeriggio ha pareggiato con il Torino. Ottimo punto per gli uomini di Palladino che agganciano momentaneamente la Fiorentina a quota 43 punti. Occasione d’oro per gli uomini di De Rossi che domani affronteranno l’Udinese.