Il Tempo (M. Cirulli) – Dopo il giorno di riposo concesso da De Rossi in seguito alla trasferta di Udine la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per il ritorno dei quarti di finale di Europa League con il Milan. Ha svolto parte della seduta con il gruppo Azmoun. L’iraniano sta terminando il percorso di recupero dalla lesione ai flessori della coscia sinistra rimediata durante la scorsa sosta per le nazionali, vincendo inoltre la partitella conclusiva insieme a Rui Patricio, Kristensen, Llorente, Angelino, Cristante, Aouar e Dybala.

Continua il periodo di osservazione per N’Dicka. L’ivoriano osserverà ancora qualche giorno di stop in attesa che si riassorbisca lo pneumotorace, prima di svolgere ulteriori controlli e quindi determinare la data di rientro. Buone notizie per Pioli: Maignan, Thiaw e Pobega si sono allenati con il gruppo. Esercizi personalizzati per Kjaer e Kalulu, che con molta probabilità non saranno disponibili per l’euroderby.

Ufficiale la destinazione arbitrale della sfida di domani: sarà Marciniak. Due i precedenti con i giallorossi, entrambi negativi. Il primo è un 2-0 subito dal Real Madrid al Bernabeu, mentre il secondo vede De Rossi protagonista. In un Roma-Porto valido per la qualificazione in Champions League nel 2016, infatti, l’attuale tecnico romanista terminò anzitempo la partita a causa di un cartellino rosso – oltre a lui fu espulso anche Palmieri – in un match che si concluse 0-3 con conseguente eliminazione.