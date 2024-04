Corriere dello Sport (L. Scalia) – Prima le lacrime in diretta, poi la corsa per carcare Edoardo, arrivata da Daniele De Rossi in persona e dalla Roma dopo l’intervento in radio che è diventato subito virale sui social. Durante la trasmissione “Te la do lo Tokyo” su Tele Radio Stereo è arrivata una telefonata fuori dal coro. “Ciao sono Edoardo, non vorrei parlare della partita con l’Udinese” ha esordito il tifoso romanista. Poi la questione cambia: “Sono un malato terminale, non so quando morirò ma la qualità della vita è quella che è. Quindi ho deciso di andare in Svizzera”. Gelo in studio. Edoardo sta pensando all’eutanasia, per mettere fine alla sua vita. “In Svizzera sono strani, ti danno appuntamento e avevo solo due date disponibili. Mi dicono 22 maggio e io penso “ma quel giorno si gioca la finale a Dublino“”. Poi scoppia a piangere: “Non posso… sto per morire. Non ho figli per fortuna ma ho una moglie, dei nipoti e dei cani che per me sono quasi come figli”. Infine la frase da tifoso vero: “Vincete quella coppa del c…o per favore”. L’intervento di Edoardo è durato poco più di un minuto ma ha avuto un impatto fortissimo, arrivando fino ai plani alti di Trigoria. La Roma non è

rimasta indifferente.