L’ex pilota di Formula 1 e Ferrari Giancarlo Fisichella, dichiarato tifoso romanista, ha parlato a Leggo della sfida di domani sera tra Roma e Milan, decisiva per accedere alle semifinali di Europa League. Queste le sue parole:

Che sensazioni si porta dal primo round del Meazza?

“Una partita difficile, ma ci ha dato una grande soddisfazione. Un gol importantissimo che è valsa una vittoria, ora poterla gestire in casa mi dà una certa fiducia. Da quando è arrivato De Rossi è cambiata la Roma. C’è stato un clic mentale e sono contentissimo di tutto quello fatto finora da Daniele”.

Lo choc dell’addio di Mourinho sembrava difficile da gestire.

“Sì, è vero. È stata traumatica la fine della sua esperienza, che ha fruttato però due finali europee consecutive e una coppa. Devo dire che il gioco non è mai stato scintillante e quest’anno in campionato abbiamo sofferto, ma era un tecnico che poteva farti fare grandi cose. Non pensavo che De Rossi potesse cambiare mentalità alla squadra così velocemente, ma ha detto subito che aveva giocatori forti. È il primo che ci credeva e aveva ragione. Speriamo continui così”.

Magari anche la prossima stagione…

“Io mi aspetto il suo rinnovo. Una Roma così ci regalerà soddisfazioni. Non penso che la società abbia dei dubbi, non solo per il lavoro che sta facendo, ma anche per la sua romanità. Se poi porta a casa questi risultati, non vedo perché non debba essere riconfermato”.

Anche con Dybala e Lukaku?

“Spero che rimangano entrambi. Entrare in Champions sarebbe uno stimolo per loro per continuare qui. Sono due pedine importanti”.