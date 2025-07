Il Tempo (G. Turchetti) – Il centro sportivo Fulvio Bernardini è pronto a riaccogliere i giocatori convocati per l’inizio del ritiro della Roma. I giallorossi inizieranno ad arrivare in mattinata, con l’orario limite fissato attorno alle 12. Nel corso della giornata, i calciatori saranno impegnati tra visite di idoneità sportiva, test atletici e il pranzo collettivo presso la struttura. Non è esclusa, nel tardo pomeriggio, una prima leggera sessione di allenamento guidata da Gian Piero Gasperini.

Il programma della preparazione estiva è stato già definito, ma dovrà tenere conto delle elevate temperature previste nei prossimi giorni. In attesa dei rinforzi dal mercato, Gasperini inizierà il lavoro con una squadra determinata a conquistare la sua fiducia. Un segnale chiaro arriva dai molti giocatori che hanno deciso di anticipare il rientro a Trigoria: da Dybala a El Shaarawy, fino a Baldanzi, Pisilli e Rensch, reduci dall’Europeo Under 21, tutti già presenti per iniziare al meglio questa nuova avventura.