La Repubblica (M. Juric) – Prende ufficialmente il via oggi, a Trigoria, l’era di Gian Piero Gasperini alla guida della Roma. La squadra si è ritrovata al centro sportivo Fulvio Bernardini per l’inizio del ritiro estivo che apre la nuova stagione giallorossa.

La preparazione sarà articolata in due fasi: la prima, dal 13 al 30 luglio, si svolgerà interamente a Trigoria. Poi, dal 2 all’8 agosto, la squadra si trasferirà in Inghilterra, al centro tecnico federale di St George’s Park, dove disputerà due amichevoli di prestigio contro Aston Villa ed Everton.

Gasperini ha convocato 29 giocatori per l’inizio dei lavori. Rientrano dai prestiti Kumbulla, Darboe, Boer, Hermoso e Cherubini, mentre Solbakken non figura tra i convocati. Presenti diversi giovani della Primavera, tra cui Mannini, Romano e Zelezny. Intanto si attendono sviluppi dal mercato per Ferguson, Wesley e Rios, obiettivi prioritari della dirigenza. Lo staff che affiancherà Gasperini è stato profondamente rinnovato. Dall’Atalanta sono arrivati il vice Tullio Gritti e i preparatori atletici Borelli e Boccolini. Novità anche nell’area sanitaria, con Andrea Billi nuovo responsabile medico, e aggiornamenti tra i fisioterapisti.

È stato definito anche il calendario delle amichevoli estive: si comincia il 26 luglio in casa del Kaiserslautern, poi il 31 luglio test contro il Cannes al Tre Fontane. Il 2 agosto si gioca a Lens, prima delle sfide in Inghilterra: Aston Villa il 6 agosto, Everton il 9. Dopo quest’ultima, spazio a un’amichevole tra le Legends dei due club. Per la Roma sono attesi in campo, tra gli altri, Aldair, Tommasi, Perrotta e Delvecchio, con Fabio Capello in panchina.