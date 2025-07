Roma, assente Pellegrini al primo giorno con Gasperini: operato al naso

Niente raduno per Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso non era presente questa mattina a Trigoria per il primo giorno ufficiale della nuova stagione, che ha segnato l’inizio dell’era Gasperini. Un’assenza che ha subito attirato l’attenzione, ma il motivo è presto spiegato: il centrocampista si è sottoposto a un intervento chirurgico al naso, una settoplastica necessaria per sistemare una vecchia frattura.

Nei giorni scorsi, come documentato anche dal club sui propri canali, Pellegrini era regolarmente al centro sportivo per iniziare i test di rito. L’operazione era già programmata e il giocatore tornerà presto a disposizione per unirsi al gruppo.