Il Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Un pranzo informale aprirà ufficialmente la nuova era della Roma guidata da Gian Piero Gasperini. Il tecnico ha scelto di cominciare la stagione condividendo un pasto con la squadra al centro sportivo Fulvio Bernardini, un’occasione per presentarsi e iniziare a costruire un rapporto diretto con il gruppo prima ancora di scendere in campo. Ma l’organico è ancora incompleto. Tra i convocati per il raduno ci sono molti giocatori il cui futuro è tutt’altro che definito.

Sono 29 gli atleti presenti per l’inizio della preparazione: un mix tra titolari, riserve, giovani della Primavera e giocatori in prova. Tra i nomi principali figurano Svilar, Mancini, Kumbulla, Hermoso, Celik, Angeliño, Cristante, Koné, Pellegrini, El Shaarawy, Soulé, Baldanzi, Dybala e Dovbyk. Tuttavia, solo 15 dei 29 sono sicuri di restare, e di questi appena sei vengono considerati titolari certi. Per questo motivo, almeno nella fase iniziale, il lavoro sarà focalizzato principalmente sulla preparazione atletica, in attesa che il mercato delinei una rosa più stabile.

Nel pomeriggio, spazio ai tradizionali test fisici per valutare la condizione generale dei giocatori. Molti di loro si sono allenati autonomamente durante le vacanze, e lo staff tecnico spera di trovare un gruppo già in buona forma. Sarà una giornata di rodaggio, ma da domani si inizierà a fare sul serio.