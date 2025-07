La Roma non rallenta la caccia al rinforzo per la corsia destra. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà su Sportitalia, i giallorossi restano concentrati su Wesley, esterno del Flamengo considerato la priorità assoluta per quel ruolo. Il club capitolino, però, sta valutando anche altre opzioni: tra i nomi messi sul tavolo c’è quello di Vinicius Tobias, giovane terzino classe 2004 di proprietà dello Shakhtar Donetsk. La pista principale resta quella brasiliana, ma non si escludono sorprese.