Emiliano Viviano, portiere dell’Ascoli, è intervenuto durante TV Play, trasmissione di calciomercato.it. L’estremo difensore ha criticato la Roma per le sue scelte di mercato:

“Dybala viene perché non lo piglia nessun altro, Lukaku per lo stesso motivo, questa è pura logica. Fossi tifoso della Roma sarei inc****to più con la società che con l’allenatore, se prendi questi giocatori che progetti hai? Lukaku fra un po’ si è proposto pure ai New York Red Bull prima di venire alla Roma”.