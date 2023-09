Even N’Dicka ha esordito con la maglia della Roma ieri sera contro l’Empoli. Nella serata giallorossa del gol, il difensore della Costa d’Avorio ha fatto vedere delle buone cose in fase di copertura, ma soprattutto una sempre miglior condizione fisica rispetto agli impegni del precampionato, dove sembrava molto appesantito. Il difensore ha condiviso un post su Instagram inoltrando il suo pensiero sulla vittoria di ieri sera: “Sono felice di iniziare la mia prima volta con una vittoria e vi ringrazio per il vostro sostegno❤️💛 Daje Roma“, la descrizione sotto allo scatto del giocatore in azione all’Olimpico.