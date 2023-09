Esordio da titolare super per Renato Sanches con la maglia della Roma. Il portoghese ha realizzato la prima rete in giallorosso staccando di testa dopo un bel assist di Kristensen, anche lui autore di una ottima prova. Il centrocampista è intervenuto ai microfoni ufficiali della società dopo il match contro l’Empoli. Queste le sue parole:

“È stata una serata importante, ho giocato da titolare. E ho anche segnato un gol, è stata una serata speciale. Non abbiamo fatto bene nelle prime giornate, abbiamo perso e pareggiato, ma ora non ci sono infortunati, abbiamo il potenziale per fare bene in questa stagione e in campionato. Apprezzo il sostegno dei tifosi, è importante quando arrivi un un nuovo club. Volevo ringraziali, farò di tutto per fare bene e onorare la maglia. In Europa League cercheremo di andare più lontano possibile, è il nostro obiettivo. Sono certo che faremo bene, abbiamo un’ottima squadra, possiamo fare qualcosa di speciale”.

💬 "We have the quality to do something good this year."

🎙️ Renato Sanches' thoughts after his first start and goal for the Giallorossi! 💪#ASRoma | #RomaEmpoli pic.twitter.com/3py5eYL1TO

