Chris Smalling ha debuttato con la maglia dell’Al Fayha contro l’Al Raed. Il centrale inglese però è stato autore in negativo della partita. Dopopoco più di 5 minuti ha siglato l’1-0 con un autogol sfortunato e all’inizio del secondo tempo è stato espulso. Il tabellino finale recita un tondo 0-5 per l’Al Raed. Terza sconfitta su tre partite per l’Al Fayha che rimane quindi a 0 punti.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Chris Smalling in his 🇸🇦 Al Fayha debut:

Own goal ✔️

Red card ✔️

His team lost 5-0, their highest-ever in the #SPL ✔️pic.twitter.com/nitgjpSqSg

— BabaGol (@BabaGol_) September 14, 2024