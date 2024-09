Serie A, Milan-Venezia 4-0: i rossoneri travolgono i Lagunari. In gol Hernandez, Pulisic, Fofana e Abraham

Nell’anticipo serale della quarta giornata di Serie A, si sono affrontate Milan e Venezia. La partita del “Meazza” dura per solo 25′. Infatti la squadra di Fonseca già prima della mezz’ora era avanti di quattro gol firmati da: Theo Hernandez, Pulisic (rigore), Fofana e Abraham (rigroe). Per i rossoneri è la prima vittoria in campionato dopo due pareggi e una sconfitta. Invece per i ragazzi di Di Francesco arriva la terza sconfitta su quattro partite. Nel finale gli oroneri rimangono in 10 per l’espulsione di Nicolussi Caviglia.