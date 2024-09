Nell’anticipo delle 18:00 della quarta giornata di Serie A, si sono affrontate Empoli e Juventus. Al “Castellani” sono scese in campo due delle squadre più informa di questo inizio di campionato; infatti i padroni di casa arrivavano da una vittoria e due pareggi, mentre gli ospiti da due vittorie e un pareggio.

Neanche la squadra di Thiago Motta è riuscita a scalfire l’imbattibilità degli empolesi, che grazie ad un’altra partita coraggiosa sono riusciti a strappare un punto alla Vecchia Signora, difendendo con ordine e senza paura di contrattaccare. Per i bianconeri invece è il secondo 0-0 consecutivo, dopo quello allo Stadium contro la Roma, che potrebbe favorire un primo strappo in vetta alla classifica da parte dell’Inter.