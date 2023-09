Duvan Zapata, autore del gol del pareggio finale tra Torino e Roma, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match. Ecco le sue dichiarazioni:

Che sapore ha questo primo gol?

“Ovviamente sono contento per il gol e la prestazione, non era una partita facile. Mi è piaciuto tanto il nostro atteggiamento, questo punto è fondamentale quando non puoi vincere”.

Primo punto contro una grande?

“Ci alleniamo tantissimo per arrivare pronti a queste partite é il salto di qualità giusto che dovevamo fare”.

Un mese fa dovevi essere con indosso la maglia della Roma?

“É vero sono stato vicinissimo alla Roma, ma ora indosso questa bella maglia. Sono le cose del calcio e sono orgoglioso di essere qui”.