Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato così ai microfoni di Dazn al termine della sfida con la Roma, terminata per 1-1: “Siamo contenti che Zapata è qua, siamo contenti averlo con noi”.

Sfida di duelli, soddisfatto dell’atteggiamento della sua squadra?

“Grandissima partita, sensazioni positive, un’ottima gara. Sfortunata la posizione nel gol di svantaggio”.

Sanabria può diventare uno di quei tre che piace a te? Ti manca un quarto di mancino?

“Non voglio perdere Sanabria, è stata una delusione per lui ma voglio usarlo il più possibile. Deve essere una nostra risorsa é chiara ci sia concorrenza. Bellanova contro Spinazzola ha fatto una grandissima partita mi è piaciuto molto. Un po’ per la caratteristica di Radu abbiamo scelto un destro che entra dentro il campo, creare attaccanti in quel senso”.

Torino che lotta per l’Europa?

“Stadio molto carico, un ambiente bellissimo che ha dato forza alla squadra. Veniamo da due vittorie e da una partenza negativa ma ora siamo squadra e partita dopo partita dovremmo dimostrarlo”.

Che lavoro ha fatto per recuperare lo spirito della sua squadra?

“Contro il Milan abbiamo perso i valori che da due anni contraddistinguono la nostra squadra. Sono state settimane molto toste, ma oggi abbiamo fatto una gran partita. Ora siamo squadra, con grande possibilità di migliorarci”.