Il Tempo (Mat. Cir.) – Gini chiede chiarezza. Il centrocampista olandese, attualmente impegnato con la nazionale, ha rilasciato una breve intervista ad Algemeen Dargblad, un quotidiano locale, in cui ha parlato con fastidio del suo futuro: “C’è incertezza, ed è fastidioso, anche per la mia famiglia. Vorremmo più chiarezza. Voglio capire quali sono le mie opzioni ma di certo voglio giocare, perché sono due anni che non lo faccio molto“.

Al momento il futuro di Wijnaldum sembra lontano dalla Capitale: la Roma ha infatti deciso di non riscattare il centrocampista olandese che il prossimo 1° luglio tornerà quindi al Psg. I giallorossi non sembrerebbero tuttavia negare a prescindere la possibilità di ingaggiare nuovamente Georginio, per farlo il club francese dovrebbe regalare il suo cartellino oppure liberarlo anzitempo – contratto in scadenza nel 2024, quindi un ulteriore prestito è fuori discussione – inoltre il calciatore stesso dovrebbe diminuire le richieste d’ingaggio.