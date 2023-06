La Repubblica (N. Maurelli) – Parla già romano Houssem Aouar, il centrocampista arrivato a parametro zero dal Lione, in passato vicino alla Juventus e al Napoli. Daje Roma? Lo so cosa vuol dire“, scherza dopo la firma del contratto: 3 milioni di euro all’anno più bonus fino al 2023.

Il ventiquattrenne algerino, con cittadinanza francese, eredita la 22 di Nicolò Zaniolo. E’ una mezzala col vizio del gol, che in carriera ha collezionato 48 reti e 37 assist in 260 presenze. Di maglie importanti, del resto, se ne intende, visto che a Lione, sulle spalle portava l’8 del miglior tiratore di calci di punizione della storia, il brasiliano Juninho Pernanbucano. Il suo idolo? Zidane, a cui ha dichiarato di ispirarsi. Un profilo fortemente voluto da José Mourinho per riuscire a centrare la qualificazione in Champions League la prossima stagione. “Sono abituato a giocare quel tipo di partite” ha detto l’algerino, nel 2020 protagonista con un gol e vari assist della splendida cavalcata europea del Lione allenato dall’ex tecnico giallorosso Rudi Garcia. Il mercato della Roma prosegue all’insegna della sostenibilità per il bilancio, con l’assalto ai parametro zero come N’dicka, difensore in scadenza con l’Eintrach. Aumenta il pressing per il prestito dal West Ham di Gianluca Scamacca, che piace anche a Milan e Juventus.