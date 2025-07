La nuova stagione della Roma prende ufficialmente il via oggi, domenica 13 luglio, con il raduno al centro tecnico “Fulvio Bernardini”. Parte così la preparazione estiva in vista del campionato 2025-26, con grande curiosità attorno all’inizio dell’avventura di Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa.

Restate con noi per un live, minuto per minuto:

11.45 – Anche Rensch raggiunge Trigoria, che come da rito si è fermato per fare foto e selfie

11:25 – Sono arrivati a bordo delle rispettive auto sia Paulo Dybala che Angelino.

11:04 – Proseguono gli arrivi al centro sportivo. E il turno di Evan Ndicka e di Mario Hermoso, giunto a bordo di un taxi. Ha varcato i cancelli di Trigoria anche Ebrima Darboe.

10:52 – Arriva a Trigoria anche Mile Svilar. II portiere giallorosso, fresco di rinnovo, è stato circondato dall’entusiasmo dei tifosi presenti fuori dai cancelli.

10:42 – Arrivo in coppia per Bryan Cristante e Gianluca Mancini. I due giocatori hanno raggiunto il centro sportivo a bordo della stessa auto.

10:38 – È il turno di Niccolò Pisilli. Anche il giovane centrocampista è arrivato al centro sportivo e si è fermato in auto per concedere foto e autografi ai sostenitori giallorossi.

10:29 – Arrivo a Trigoria anche per il direttore sportivo Frederic Massara, accolto da un bagno di folla. Dalla sua auto, il dirigente si è fermato per foto e autografi, sorridendo alla battuta di un tifoso (“Portaci Mbappé”) e ascoltando le richieste di mercato dei tifosi presenti: “Portaci Rios”

10:09 – Novità sul programma della giornata: a differenza di quanto accade solitamente a inizio ritiro, la squadra non pernotterà questa sera a Trigoria.

09:38 – I giocatori sono attualmente impegnati nelle visite mediche di idoneità e arriveranno al centro sportivo solo in un secondo momento.

Intanto il tecnico Gian Piero Gasperini, dopo essere entrato a Trigoria e essersi cambiato, ha lasciato momentaneamente il centro sportivo.

09:21 – Tra i primi ad arrivare, uno dei giovani provenienti dalla Primavera giallorossa, Mattia Mannini, che proverà a convincere il mister durante questi giorni di ritiro. Il giocatore si è trattenuto qualche istante con i tifosi per salutare e autografare alcuni oggetti.

08:35 – È arrivato al centro sportivo “Fulvio Bernardini” il nuovo tecnico della Roma, Gian

Piero Gasperini. L’allenatore, in auto, si è mostrato sorridente ai presenti, varcando i cancelli per dare ufficialmente inizio alla sua avventura in giallorosso.

08:13 – Sono sempre di più i tifosi presenti fuori dai cancelli di Trigoria. Al momento sono presenti una trentina di persone, pronte a far sentire il proprio supporto alla squadra nel primo giorno di ritiro.

07:52 -Una decina di tifosi si sono già radunati all’esterno del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Nonostante il brutto tempo e l’orario mattutino, i primi sostenitori giallorossi sono arrivati per salutare i giocatori e il nuovo allenatore Gasperini. Si attende l’arrivo dei giocatori per le visite mediche e i primi test atletici della giornata.