Durante la sua prima intervista ufficiale da neo giocatore del Sassuolo, Volpato ha parlato molto dell’esperienza con la maglia della Roma. Ecco le sue dichiarazioni:

Sul provino con la Roma?

“Per fare il provino con la Roma ho lasciato scuola e mia madre ha lasciato il lavoro. Giocare in Serie A è sempre stato il mio sogno, mi allenavo per quello”.

Sul suo arrivo a Roma?

“Quando sono arrivato a Roma avevo 15 o 16 anni ma non mi aspettavo nulla. Quando sono arrivato, all’inizio è stato difficile però era bellissimo. I tifosi lì sono innamorati del calcio. All’inizio è stato difficile perché mi sono trasferito dall’Australia e qui il calcio era molto differente”.

Su Totti?

“Totti a Roma è un dio. Per me è come un fratello, mi aiuta sempre e siamo sempre in contatto. Era uno dei miei idoli insieme a Maradona e Cristiano Ronaldo”.