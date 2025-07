La Roma accelera per Neil El Aynaoui: c’è l’accordo con il giocatore

La Roma continua a lavorare con decisione sul mercato e nelle ultime ore ha intensificato i contatti con il Lens per Neil El Aynaoui, centrocampista classe 2001 seguito con attenzione dalla dirigenza giallorossa.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, nella giornata odierna i due club hanno avuto un nuovo confronto, con l’obiettivo di ridurre le distanze che ancora separano domanda e offerta. Il primo tentativo della Roma, formulato all’inizio della settimana, è stato respinto dal club francese, ma la trattativa resta aperta e le parti sono al lavoro per trovare un’intesa.

Il club capitolino resta fermo sulla propria linea: si andrà avanti solo alle condizioni stabilite dalla società. Una strategia chiara, che evidenzia la volontà di non cedere a pressioni e di gestire l’operazione con attenzione, sia sul piano tecnico che economico.

El Aynaoui è un profilo che intriga la società capitolina, per dinamismo, visione di gioco e capacità di agire in più ruoli del centrocampo. Il Lens, dal canto suo, lo considera un elemento prezioso, motivo per cui non intende svenderlo.

La trattativa è in corso e potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni. La Roma spinge, ma resta vigile: l’obiettivo è chiudere l’affare alle proprie condizioni, senza forzature.

Stando a quanto racconta FootMercato, i giallorossi avrebbero trovato un accordo di massima con il giocatore per un contratto di cinque anni. El Aynaoui sarebbe attratto dal progetto sportivo e avrebbe dato piena disponibilità al trasferimento nella Capitale. L’ostacolo più grande quindi è rappresentato dalla trattativa con il Lens, deciso a non privarsi del suo talento a cifre ritenute non congrue. La Roma, però, ora è forte della volontà del classe 2001.