L’ex ds giallorosso, Gianluca Petrachi, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb, commentando anche la situazione della Roma. Ecco le sue dichiarazioni:

Alla Roma invece cosa manca per arrivare a vincere qualcosa?

“Vincendo la Conference League, la Roma si è riposizionata su livelli che le competono, e cioè lottare per qualcosa di importante. Credo che i Friedkin stiano mantenendo il loro profilo, cercano di mantenere un Fair Play Finanziario e di non sballare i conti, acquistando giocatori mirati a non andare “con i piedi in aria”. Perché il calcio deve essere comunque sostenibile, l’era in cui un presidente si dissanguava è giusto che finisca. Una persona che fa calcio non si deve trovare in una condizione in cui dilapida tutto il patrimonio. Se il calcio è sostenibile, diventa ancora più credibile. Se uno fa 500-600 milioni di buco, e poi con niente li rimette a posto, sicuramente non è performante per tutti gli altri club che cercano di rispettare dei parametri”.

Mourinho ha fatto bene a restare dopo questo biennio?

“Questo lo sa lui, non so che tipo di promesse la società gli ha fatto. Ma sicuramente avrà avuto qualche rassicurazione in più. È una persona molto scaltra e sveglia, al di là dell’amore eterno che ha giurato. Ai nastri di partenza sicuramente la Roma proverà a fare qualcosa di importante. Negli ultimi due anni ha fatto meno punti delle stagioni precedenti, in campionato può fare molto di più”.