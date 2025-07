Roma su Wesley, ma il Flamengo fa muro: chiesti 25 milioni per il terzino

La Roma continua a guardare al mercato sudamericano e ha messo gli occhi su Wesley, promettente terzino destro del Flamengo. Ma la trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il club brasiliano ha già fatto sapere di non voler trattare al ribasso: per lasciar partire il classe 2003, serviranno almeno 25 milioni di euro, bonus esclusi. Una cifra importante, che ha già attirato anche l’interesse dello Zenit San Pietroburgo, pronto a fare sul serio per il giocatore.

Wesley, dal suo approdo al Flamengo nel 2023, si è imposto come uno dei profili più interessanti della rosa rossonera. In poco tempo ha accumulato oltre 130 presenze, mettendo a referto 3 gol e 5 assist. Numeri che raccontano di un esterno dinamico, dotato di corsa, tecnica e personalità.

La Roma osserva con attenzione, ma dovrà valutare se affondare il colpo o virare su alternative più accessibili. Il Flamengo, intanto, resta irremovibile: Wesley parte solo a fronte di un’offerta all’altezza del suo valore.