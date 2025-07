La Roma resta protagonista sul mercato e, secondo Alfredo Pedullà, il nome più caldo al momento è quello di Wesley. Il giovane talento ha espresso una chiara preferenza per i giallorossi, rendendo la trattativa la più concreta in questa fase. Potrebbero essere ore decisive, con sviluppi attesi già nel weekend.

Diversa la situazione per Richard Ríos: la Roma ha messo sul piatto un’offerta da 25 milioni più 5 di bonus, ma il Palmeiras punta a ottenere di più. Il giocatore, pur apprezzando la destinazione, non ha ancora preso una decisione definitiva e sta valutando anche eventuali alternative.

Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il ragazzo avrebbe ricevuto un’offerta di 30 milioni dal West Ham, tuttavia il giocatore preferirebbe l’Italia, possibilmente la Roma, con la quale ha già un’accordo da giorni . Tuttavia, per affondare l’operazione serve tempo, dunque, al momento la trattativa resta in stand-by.

Poche speranze, invece, per Højlund: l’opzione prestito al momento non è percorribile. Quanto a Mikautadze, la valutazione del cartellino è nuovamente lievitata, attestandosi tra i 40 e i 45 milioni, rendendo l’affare complesso per la Roma.

Capitolo cessioni. Dopo le passate tensioni tra Gasperini e Gollini il portiere sembrerebbe destinato a lasciare la capitale senza neanche una presenza in giallorosso, con la Cremonese che avrebbe già avviato i primi contatti per portare in squadra il portiere.