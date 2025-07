Nonostante le voci circolate nelle ultime ore su un possibile ritorno di Marash Kumbulla all’Espanyol, dal club catalano arriva una netta smentita. A chiarire la situazione è stato il direttore sportivo Fran Garagarza, intervenuto ai microfoni dei media spagnoli per fare il punto sul mercato.

Secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, Garagarza ha definito “tutto falso” il presunto interesse dell’Espanyol per trattenere il centrale albanese, che nella scorsa stagione ha giocato in prestito in Catalogna. “Marash ha delle offerte e il suo valore è cresciuto molto”, ha spiegato il dirigente, chiudendo di fatto ogni spiraglio per una sua conferma nella rosa biancoblu. Ecco le sue parole:

È vera l’offerta da 7 milioni di euro per Kumbulla? Può rientrare nei piani futuri del club?

“Si tratta di una notizia falsa, non abbiamo fatto alcuna offerta. Marash ci ha dato molto e ha un valore molto importante sia dal punto di vista calcistico sia dal punto di vista umano. Ad oggi il ritorno di Kumbulla non è fattibile. Magari tra un paio di settimane potrebbe esserlo oppure no, ma ad oggi non lo è. Non possiamo fare uno sforzo economico importante in un reparto in cui già abbiamo quattro centrali più un’altra opzione, dobbiamo investire nei ruoli in cui siamo più carenti. Questo però non vuol dire che Kumbulla non ci piace… Marash ha delle offerte e il suo valore è cresciuto molto rispetto a quando l’abbiamo preso. Non sono ottimista sul fatto che possa diventare un’operazione fattibile. Noi non abbiamo fatto alcuna offerta”.