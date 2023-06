Voglia di Roma. Nemmeno il tempo di concludere la stagione, che l’Olimpico è già pronto ad essere riempito anche la prossima stagione. I tifosi giallorossi sono impazienti di rivedere all’opera la squadra di Mourinho, che ieri nel post partita della vittoria (2-1) contro lo Spezia ha confermato che ci sarà anche per la stagione 2023-2024. Al fianco dello Special One non mancherà ovviamente il pubblico romanista.

La campagna abbonamenti procede a vele spiegate. Sono stati già siglati 36mila abbonamenti, riempendo le due Curve ed anche i Distinti, sia Nord che Sud. La quota raggiunta è quella maggiore della stagione conclusasi: non è un mistero che tra pochi giorni sarà ampiamente superata.