Allo Stadio Olimpico Grande Torino si è da poco conclusa per 0-0 la sfida tra gli uomini di Juric e il Bologna. Altro pareggio per gli uomini di Motta che salgono a quota 64 punti in quarta posizione (Juve in terza posizione a 65 e Roma quinta a 59). In assoluto più pericoloso è stato il Torino, che nel primo tempo ha colpito una traversa con Sanabria e nella ripresa ha sbattuto su un eccezionale Skorupski.

I Granata salgono a 47 punti in decima posizione a meno tre dal Napoli, che lunedì sfiderà l’Udinese. Dopo questo pareggio acquista ancor più importanza il big match tra Roma e Juve di domenica sera.