Gonzalo Villar rientrerà. Il centrocampista spagnolo farà rientro alla Roma. Il Getafe, infatti, non riscatterà il regista classe 1997. Villar si era trasferito a Madrid in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento del 50% delle presenze stagionali, in cui avrebbe dovuto giocare almeno 45 minuti. La condizione non si è verificata, dunque lo spagnolo tornerà a Trigoria. Il rientro sarà solo di passaggio: non fa parte dei progetti del club, con Tiago Pinto che adesso si adopererà per trovare una nuova sistemazione. A riportarlo è tuttomercatoweb.com.