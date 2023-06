Serve un sostituto di Abraham. Non per una partenza del centravanti inglese, quanto per rimpiazzarlo durante il periodo che dovrà passare ai box. Ieri l’attaccante ha rimediato la lesione del legamento crociato sinistro, che lo terrà fuori fino a marzo 2024. La Roma, dunque, cerca un rimpiazzo. Tra i diversi profili che il mercato offre, l’attenzione del club giallorosso è soprattutto su uno: Romelu Lukaku. Il belga dell’Inter potrebbe tornare al Chelsea, dove però non rientra nei piani. Un avvento a Roma sarebbe probabile visto che il ritorno a Londra sarebbe solamente formale.

Altri nomi, ma più per un ruolo da comprimario, sono quelli di Nzola e Arnautovic. Il primo è in uscita dallo Spezia, sconfitto proprio ieri dalla Roma per 2-1 in rimonta, e da tempo è seguito dai giallorossi. Sul serbo, invece, c’è da segnalare anche l’interesse del Milan. Lo riporta calciomercato.com.