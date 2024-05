Il giorno dopo l’amara serata europea che ha visto la Roma cadere in casa per 0-2 contro il Bayer Leverkusen, Edoardo Bove si è reso protagonista di un mirabile gesto. Come pubblicato sui profili ufficiali del club, il centrocampista giallorosso ha incontrato i bambini della scuola calcio di Trigoria, dove oltre ad aver regalato momenti di gioia, ha scattato foto e firmato autografi.