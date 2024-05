Tramite una nota ufficiale, la Roma ha comunicato l’inizio della vendita libera per i biglietti di Roma-Genoa. Questo il comunicato:

“AS Roma comunica che, dopo la prima fase che si è conclusa in occasione del Black Weekend, a partire da venerdì 3 maggio alle ore 16:00 sarà nuovamente possibile acquistare i biglietti validi per la gara Roma – Genoa prevista nel fine settimana del 18/19 maggio 2024 (data e ora da confermare).

Ogni tifoso, potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione. Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus per la stagione 2023/24, potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione.

Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di RIVENDITA a partire dalle ore 16:00 di venerdì 3 maggio. Tutti gli abbonati, Classic e Plus, potranno accedere al servizio di CAMBIO UTILIZZATORE partire dalle ore 16:00 di venerdì 03 maggio”.