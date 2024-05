Domani la Roma Primavera affronterà la Lazio al Tre Fontane, tutto esaurito per l’occasione. L’allenatore dei giallorossi, Federico Guidi, ha parlato ai microfoni del match alla vigilia della sfida. Queste le sue dichiarazioni:

“Ormai manca pochissimo alla fine della stagione e al raggiungimento degli obiettivi per ogni squadra. Noi siamo là con un percorso estremamente positivo, soprattutto nell’ultimo periodo, condito da prestazioni di alta qualità. Siamo nelle prime due posizioni, che ormai è l’obiettivo che cercheremo di difendere fino all’ultima giornata con tutte le nostre forze. Ora abbiamo una partita bellissima da giocare, sappiamo quanto il derby sia una partita stimolante e bella da giocare. Allo stesso tempo è una partita importante per la classifica, perché potrebbe anche, complice magari il risultato dell’Atalanta, permetterci di consolidare definitivamente le prime due posizioni, che ci darebbero l’accesso diretto alla semifinali scudetto. Quindi sappiamo di affrontare una squadra di grande qualità, una squadra solida e organizzata, che è nelle prime posizioni dalle prime giornate. Sarà una bella sfida, dove sia l’aspetto emotivo sia l’aspetto tecnico-tattico saranno determinanti.

L’andata è stata decisa da un episodio, cosa non deve ripetere la Roma di quella partita?

“Il gol subìto è l’emblema di quello che la Lazio proverà a fare. La partita sarà simile a quella dell’andata, la Lazio sa difendere molto bene in blocco basso ed è letale in ripartenza se gli concedi spazi o se gli concedi occasioni. Sanno essere cinici e concreti. Servirà pazienza, grandissima attenzione. Dovremo essere bravi a ragionare d’insieme, anche perché loro nell’uno contro uno e in campo aperto sanno farti male”.