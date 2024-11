Tomas Suslov è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Verona-Roma. Le sue dichiarazioni:

Come sono le sensazioni all’interno della squadra?

“Abbiamo fatto alcune riunioni in questi giorni per trovare delle soluzioni e migliorare il nostro gioco. E’ stata una buona settimana di allenamento e siamo pronti”.

Ti senti di poter essere il leader di questa squadra?

“Io provo a non forzare me stesso ad essere un leader, cerco di farlo in maniera naturale. Credo che posso aiutare la squadra e tutti insieme possiamo essere uniti per raggiungere i nostri obiettivi”

Foto: [Alessandro Sabattini] via [Getty Images]