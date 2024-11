Paolo Zanetti è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Verona-Roma. Le sue dichiarazioni:

Su cosa hai lavorato dal punto di vista difensivo?

“Penso che la fase difensiva sia un lavoro di squadra. I gol che abbiamo preso vanno analizzati, abbiamo preso gol su tante ingenuità e cose che non dovevamo prendere in questa categoria. I numeri in questo momento non sono dalla nostra parte dal punto di vista difensivo mentre abbiamo numeri importanti in attacco. Siamo alla ricerca dell’equilibrio che è la cosa più importante”.

In queste ore ha visto qualcosa di diverso negli occhi dei suoi ragazzi?

“Gli occhi li ho visti giusti. Poi in questi momenti si parla tanto, si tira fuori il massimo da dentro, ma l’unica cosa che conta è il campo. Oggi ci troviamo di fronte una grande squadra, è una partita difficile, però noi dobbiamo ritrovare noi stessi, il nostro spirito, perché ci siamo un po’ smarriti. Negli scorsi mesi anche quando abbiamo perso c’è sempre stato grande carattere, adesso invece dobbiamo un po’ ritrovare il passo”.

Suslov ha detto che non bisogna forzare l’essere leader ma deve arrivare dal campo. E’ d’accordo?

“Si. I leader fuori dal campo sono importanti ma lo sono ancora di più i leader tecnici, specialmente quando hai una squadra ricca di stranieri e di lingue diverse. L’attaccamento al club e alla maglia va dimostrato sul campo”.

Foto: [Gabriele Maltinti] via [Getty Images]