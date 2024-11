Al termine del match con il Verona, dove i giallorossi sono usciti sconfitti per 3-2, ha parlato, Ivan Juric. Queste le sue dichiarazioni:

JURIC A SKY SPORT

Il gol non annullato al Verona?

“Mi sembra che ci sia una gomitata di Magnani su Ndicka, che resta a terra 5 minuti, non è un leggero contatto. Questo è fallo, guarda la gomitata dai. Ma va bene, è l’ennesimo episodio ai danni della Roma. Ma la Roma per tante cose ha fatto una grande partita, tante occasioni, abbiamo regalato i gol. Quando fai gli errori li paghi”.

È stato espulso Salzarulo.

“Mi dispiace per i ragazzi che hanno fatto una partita pazzesca. Abbiamo perso una partita in cui la squadra ha giocato a ottimi livelli”.

Avete fatto molti errori.

“Stiamo commettendo degli errori troppo grossi, soprattutto se regali palla agli avversari. Spero passi presto questo momento”.

Questa rosa è stata costruita per il tuo gioco?

“In questo momento non ci penso. Sulle fasce siamo coperti con il ritorno di El Shaarawy e Saelemaekers, in mezzo siamo a posto. Magari dietro manca qualcosina ma davanti abbiamo tante opzioni. Ho visto degli spunti molto interessanti oggi, dobbiamo mantenere lucidità e capire che questi errori sono gravi e ci condannano, ma abbiamo fatto grandi cose”

Questi errori dipendono dalle pressioni?

“No, la differenza con Firenze è abissale. Quella serata è stata un disastro, oggi abbiamo giocato bene ma stiamo commettendo dei grossi errori. Sul primo gol regaliamo palla, il secondo è irregolare, stiamo pagando queste cose qua. A volte il calcio è così, dobbiamo mantenere la lucidità e alzare il livello di concentrazione anche se sono errori troppo grossi per dipendere dalla concentrazione”.

JURIC A DAZN

Il momento si fa complicato, al termine di una partita in cui la Roma poteva prendere qualcosa di più.

“Penso che abbiamo fatto una buonissima partita, il fallo sul secondo gol, l’errore sul primo raramente lo vedi e dispiace prendere un gol così. Abbiamo avuto diverse occasioni da gol dominando la partita, muovendo benissimo la palla e abbiamo subito la beffa nel finale in contropiede. La squadra ha fatto di tutto per vincere, stiamo commettendo errori o gli arbitri stanno commettendo errori in altre situazioni che stiamo pagando caro. Analizzando con lucidità dico che la Roma ha fatto bene, concedendo pochissimo, purtroppo gli errori si pagano caro, sia dell’arbitro che dei giocatori”.

C’è il rammarico. L’ultima ripartenza?

“Penso che la partita sia stata controllata bene e abbiano tirato poco. Abbiamo letto male la situazione, stai facendo una partita che domini in lungo in largo, prendi due gol uno su errore e uno su fallo, senti che devi vincere perché te la meriti e non sei lucido in quell’episodio. È un momento così”.

Poteva fare fallo Ndicka.

“Sì, sì. Penso che abbiamo commesso errori che abbiamo pagato, non ci dobbiamo nascondere. Tutto il resto al di fuori degli errori lo abbiamo fatto benissimo, sul secondo gol da gomitata, passano cinque minuti e non vanno a vedere. Ci sono cose gravi, molto gravi”.

Qual è la difficoltà maggiore in questo momento? La condizione psicologica, la classifica? Dal punto di vista della prestazione non è deluso.

“Abbiamo fatto una bellissima prestazione, ho visto idee di calcio e molti spunti interessanti, hanno giocato a livelli buonissimi e con intensità, ma commettendo errori. In questi momenti devi credere in quello che fai, oggi me l’hanno dimostrato ma bisogna lavorare su queste cose qua, credere in quello che si sta facendo”.

Lei ha detto dopo Torino che bisognava confermarsi, si aspetta provvedimenti societari?

“Non devi fare a me queste domande, per me la squadra ha fatto benissimo ma ognuno ha fatto le sue scelte. Non c’è dubbio che abbiamo fatto meglio rispetto al Torino ma commettiamo errori troppi evidenti, con quelli arbitrali che stiamo pagando. Ho visto una prestazione di buonissimo livello, tutto il resto non mi preoccupa. Vado avanti, vedo tantissima crescita e dico che le cose cambieranno”.

Foto: [Paolo Bruno] via: [Getty Images]