Gianluca Mancini, autore de gol del vantaggio momentaneo della Roma sull’Union SG, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:

Avete perso la voglia di stare insieme e di giocare?

La voglia di giocare a calcio no, siamo professionisti e cerchiamo di mettere in campo tutto quello che ci chiede il mister. I risultati fanno tanto e ti danno quel qualcosa in più. Il momento non è positivo ma non dobbiamo abbatterci e dobbiamo mettere qualcosa in più. Domenica dovremo impegnarci ancora di più per la cosa più importante: i punti.

Cosa diresti ai Friedkin?

Io sono qui per fare il calciatore dando il massimo. Il presidente fa le sue scelte. Noi cerchiamo di essere concentrati sul campo e le questione societarie non ci riguardano. Quando c’è stato chiesto un parere l’abbiamo dato ma non è il nostro focus. Nello spogliatoio ci sono grandi uomini e grandi calciatori. Sono tutti ragazzi leader e ci tiriamo su a vicenda. Cerchiamo di fare più gruppo possibile perché questo è un momento triste perché i risultati non ci stanno venendo. Il gruppo sta dando il massimo seppur non sia abbastanza. Oggi era una partita sporca da portare a casa sporcandoci la maglia.

Fatto troppo poco dopo il gol?

Sono d’accordo con te. Abbiamo fatto il gol e poi dovevamo capire il momento. Certo se lasci il risultato in bilico può succedere e noi abbiamo provato a chiuderla. Ci dispiace tanto per la gente che anche oggi era tantissima. Quando i nuovi mi chiedono i gli racconto delle notti in Europa quando vedevo gli occhi degli avversari pieni di paura. Ora i nostri tifosi non ci danno più quel 60% in più e li capiamo ma noi dobbiamo cinturare a lottare.

